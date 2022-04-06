İzmir’de 3 kadın itfaiye aracını kullanmıştı: Skandal olayda karar çıktı!

Diğer sanık Gürbüz Acır da suç kastı olmadığını belirtti. Acır, "Gelen misafirleri ve merak edenleri itfaiye araçlarına bindiriyorduk. Böyle bir uygulama vardı, Saniye Kılıç da yaklaşık 3-4 metre kadar itfaiye aracını sürdü. İtfaiye eri Bahadır Karamanlı zaten olay sırasında olay yerinde değildi. Suç kastım yoktur, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

'SUÇSUZUM'

Davanın geçen 28 Mart'ta görülen ikinci duruşmasında diğer sanık Bahadır Karamanlı da ifade verdi. Karamanlı, "Aracın kullanılmasında sorumluluğum yoktur. Araçların anahtarları devamlı üzerlerinde durur. Suçsuzum" dedi.



'SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADI'



İfadelerin alınmasının ardından mütalaasını veren savcı, sanıkların beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verip, duruşmayı bitirdi.