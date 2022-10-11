Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de 3 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 11.10.2022 01:47

İzmir’de 3 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

İzmir’in Konak ilçesinde kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı müstakil ev alev alev yandı. Bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşların ve itfaiyenin yoğun çaba sarf ettiği yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

İHA
İzmir’de 3 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

Yangın, dün saat 23.50 sıralarında Turgut Reis Mahallesi, Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kullanılmadığı öğrenilen müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dar sokaklardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, kısa sürede müstakil evi saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba sarf ederken, adrese gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Metruk evin evsiz vatandaşlar tarafından kullanıldığı ve bu kişiler tarafından yangının çıkarıldığı ileri sürülürken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. 3 katlı evin 2 katı yangında kullanılmaz hale gelirken, müstakil evin kısa süre önce bir vatandaş tarafından satın alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Esnafa yeni kredi paketi ve üniversite öğrencilerine ulaşım desteği
Sözleşmeliye kadro son dakika: Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, son durum ne?
AÖL sınavları tarihleri 2022-2023: MEB Açık lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 10 Ekim 2022 Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar
SON DAKİKA: Mahkemeden şok karar! Balyoz davasında Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi...
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
Son dakika | Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin, Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir
BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü yarın başlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de 3 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA