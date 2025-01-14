İzmir’de 3 kişinin bindiği motosiklet 2 kişiye mezar oldu

Urla ilçesinde, Anıl Balıkçı'nın kullandığı motosiklete, arkadaşları Velican Ecevit (19) ile Miraç Atılgan (18) da bindi. Balıkçı'nın kullandığı motosiklet Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı'nda kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada motosikletteki Velican Ecevit (19), Anıl Balıkçı (20) ve Miraç Atılagan (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecevit ve Balıçkı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Miraç Atılgan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KASK TAKMAMIŞLAR

Kazaya karışan gençlerin, arkadaşlarının doğum günü eğlencesinden döndükleri ve motosiklette seyir halindeyken kask takmadıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden Balıkçı ve Ecevit'in cansız bedenleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.