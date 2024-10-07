Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de 386 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 7.10.2024 21:45

İzmir'de 386 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 386 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 17 göçmen kaçakçısından 8'i tutuklandı

AA
İzmir’de 386 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında "Liberterra II" operasyonunu gerçekleştirdi.

Ekipler 29 Eylül, 1 ve 3 Ekim'de düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 386 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 4 kamyon, 3 taksi, 2 otomobil, 5 şişme bot ve motorları ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de 386 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA