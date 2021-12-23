İzmir’de 4 milyon lira değerinde 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Görece ve Cumhuriyet mahallelerinde H.M.H. isimli şüphelinin depo tuttuğunu ve bu depolarda kaçak tütün sakladığına yönelik bilgi edindi. Vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, savcılık talimatının ardından adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında; 2 farklı depoda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu tahmin edilen toplam 10 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Öte yandan, kaçak tütünleri imha etmek üzere el koyan polis ekiplerinin H.M.H., isimli şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.