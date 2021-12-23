Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de kaçak tütün operasyonu! 2 depo basıldı, tam 4 milyon değerinde
Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:07 Son Güncelleme: 23.12.2021 10:26

İzmir’de kaçak tütün operasyonu! 2 depo basıldı, tam 4 milyon değerinde

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kaçak tütün operasyonu! 2 depo basıldı, tam 4 milyon değerinde

İzmir polisi tarafından Menderes ilçesinde yüklü miktarda kaçak tütün bulunduğu bilgisi alınınca 2 depoya baskın düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 4 milyon lira değerinde yaklaşık 10 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Görece ve Cumhuriyet mahallelerinde H.M.H. isimli şüphelinin depo tuttuğunu ve bu depolarda kaçak tütün sakladığına yönelik bilgi edindi. Vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, savcılık talimatının ardından adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında; 2 farklı depoda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu tahmin edilen toplam 10 ton kaçak tütün ele geçirildi.



Öte yandan, kaçak tütünleri imha etmek üzere el koyan polis ekiplerinin H.M.H., isimli şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’de kaçak tütün operasyonu! 2 depo basıldı, tam 4 milyon değerinde
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