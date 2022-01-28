İzmir’de 43 kaçak göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 13.45 sıralarında Dikili açıklarında yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmeni yakaladı.
Çeşme açıklarında ise bugün saat 03.40 sıralarında lastik botun, motor arızasıyla sürüklenen bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerine yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botları 22 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.