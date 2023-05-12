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Giriş Tarihi: 12.5.2023 10:20 Son Güncelleme: 12.5.2023 10:20

İzmir'de 5 kişi ölmüştü: Vahşetin nedeni ortaya çıktı!

Menderes ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İki grup arasında belediye ihalesi nedeniyle husumet oluştuğu, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu, anlaşmayınca da silahlı kavganın çıktığı bildirildi...

DHA
İzmir’de 5 kişi ölmüştü: Vahşetin nedeni ortaya çıktı!

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre; husumetli iki grup konuşmak için bir araya geldi, ancak tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2'si olay yerinde 5 kişi hayatını kaybetti. M.Y. ile A.K. de ağır yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin polis, çalışma başlattı.
Olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İki grup arasında daha önce yapılan bir belediye ihalesi nedeniyle husumet yaşandığı, aralarında buna bağlı borç meselesi olduğu, anlaşmaya varılamadığı için de silahlı kavganın çıktığı öğrenildi. İki grup arasında geçen yıl da bir emlakçı önünde silahlı kavga yaşandığı belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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İzmir'de 5 kişi ölmüştü: Vahşetin nedeni ortaya çıktı!
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