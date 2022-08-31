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Giriş Tarihi: 31.8.2022 05:07

İzmir’de 51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda

İzmir’in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşiyle kıskançlık meselesi yüzünden tartışan kadın ilk önce darp edildi, daha sonra 51 yerinden bıçaklandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen tahlisiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor

İHA
İzmir’de 51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi 2250 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Havva Ç. (20) dini nikahlı eşi E.D. ile misafirliğe gitti. Burada kıskançlık nedeniyle Havva Ç. ile E.D. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından evden çıkmak isteyen Havva Ç.'yi bıçakla rehin alan E.D., ilk önce darp etti, daha sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Çığlık seslerini duyan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖNCE DARP ETTİ DAHA SONRA BIÇAKLA YARALADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Havva Ç., ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Havva Ç.'nin 51 yerinde bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Dini nikahlı eşi tarafından önce darp edilen daha sonra da bıçakla yaralanan tahlisiz kadının hastanede yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

SAKLANDIĞI EVDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından suç aleti ile birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheli E.D.'nin saklandığı adresi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli E.D.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli E.D., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Diyarbakır'dan boşanma aşamasındaki eşini terk edip İzmir'e geldiği öne sürülen Havva Ç.'nin 4 ay önce E.D. ile tanışıp dini nikah ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

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İzmir’de 51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda
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