İzmir’de 67 vatandaşı 20 milyon lira dolandırdılar

Giriş Tarihi: 15.9.2025 11:14 Son Güncelleme: 15.9.2025 11:19

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 67 kişiyi 20 milyon liranın üzerinde dolandıran çete çökertildi. Gözaltına alınan 84 şüpheliden 53 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen yıl yurt genelindeki 67 kişiyi arayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 20 milyon liranın üzerinde dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Liderliğini V.U.'nun yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 9 Eylül'de İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 13 şüpheli serbest bırakılırken, 71 kişi ise adliyeye sevk edildi. 53 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

