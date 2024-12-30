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Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:16

İzmir'de 7 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan Ahmet Elik yakalandı! Hırsızlık anları kamerada!

İzmir'de 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 35 yaşındaki Ahmet Elik, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’de 7 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan Ahmet Elik yakalandı! Hırsızlık anları kamerada!

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Alsancak bölgesindeki 7 ayrı iş yerinde farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Şüphelinin kapılarını zorlayarak girdiği iş yerlerinden para ve laptop, tipbox, telefon, termos, şemsiye gibi cihaz ve ürünleri çaldıkları belirlendi. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ahmet Elik olduğunu belirledi.

Saklandığı ev tespit edilen şüpheli, önceki gün yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Elik, tutuklandı.

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İzmir'de 7 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan Ahmet Elik yakalandı! Hırsızlık anları kamerada!
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