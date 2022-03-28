İzmir’de 771 göçmen yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, 4 teknenin çok sayıda göçmeni İtalya'ya götürmeye çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda harekete geçen Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi Doğanbey sahili açıklarındaki teknede 336, Urla ilçesindeki Teke Burnu açıklarında da 2 teknedeki 330, Çeşme ilçesi açıklarında ise 105 göçmeni yakaladı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 6 şüpheli de gözaltına alındı. Afganistan, Bangladeş, Eritre, Yemen, Somali, Pakistan ve Sudan uyruklu oldukları belirtilen 771 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.