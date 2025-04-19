Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de kan donduran cinayet! 79 yaşındaki İsa Güllü av tüfeği ile oğlunu öldürdü!
Giriş Tarihi: 19.4.2025 20:30 Son Güncelleme: 19.4.2025 21:09

İzmir'de kan donduran cinayet! 79 yaşındaki İsa Güllü av tüfeği ile oğlunu öldürdü!

İzmir Ödemiş'te 79 yaşındaki İsa Güllü arazi anlaşmazlığı yaşadığı oğlu ile tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak katletti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kan donduran cinayet! 79 yaşındaki İsa Güllü av tüfeği ile oğlunu öldürdü!

Yeniceköy Mahallesi'nde müstakil bir evin zemin katında yaşayan baba İsa Güllü (78) ile üst kattaki oğlu Mehmet Güllü (48) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından baba Güllü, evinden aldığı av tüfeğiyle üst kattaki oğluna ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Güllü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan baba Güllü'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Mehmet Güllü'nün evli olduğu ve 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

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İzmir'de kan donduran cinayet! 79 yaşındaki İsa Güllü av tüfeği ile oğlunu öldürdü!
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