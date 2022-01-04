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Giriş Tarihi: 4.1.2022 16:38

İzmir'de 94 yaşındaki dedesinin tüfekle vurduğu kişi öldü

AA
İzmir’de 94 yaşındaki dedesinin tüfekle vurduğu kişi öldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki kişi, torununu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin N, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak evinde tartıştığı torunu Halit N'yi (40) pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu ihbarında bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri, Halit N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, dede Hüseyin N'yi gözaltına alındı.

Öte yandan öldürülen kişi hakkında anne ve babasının kendilerini darbettiği suçlamasıyla savcılığa şikayette bulundukları öğrenildi.

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İzmir'de 94 yaşındaki dedesinin tüfekle vurduğu kişi öldü
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