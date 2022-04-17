İzmir’de acı bekleyiş: 5 gün oldu...

Eşinin bilinen hiçbir sorunu ve sağlık problemi olmadığını belirten Ayşe Süzme (67), "Şenol'un ortadan kaybolduğu gün sabah erkenden kalkıp, güne neşeli bir şekilde başladık. Şenol, daha sonra gelinimiz Esra ile alışverişe gitti. Torununa bayramlık ve benim de tüm istediklerimi almış. Saat 21.00 civarlarında torunlarımı görmek için üst katta oturan oğlumun evine çıktım. Gelinim kahve yaptı, içtik. Sonra tekrar aşağıya indiğimde, kapının kilitli olduğunu fark ettim. Camı tıklattım, 'Şenol' diye seslendim ama cevap alamadım. Gelinimden evin yedek anahtarını alıp içeri girdim. Şenol evde yoktu. Oturduğu koltuğa cebindeki parasını, kimliğini ve telefonunu bırakıp gitmiş" dedi.

Köy kahvesi ve sokaklarda eşini aradıklarını belirten Süzme, "Bulamayınca jandarmaya durumu bildirdik. Onlar da aradı ama sonuç çıkmadı. Bugün evden çıkalı 5 gün oldu. Çok endişeliyiz. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce eşime kavuşmak için herkesten yardım istiyorum" dedi.