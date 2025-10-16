İzmir’de acı kaza | Taksici ile kurye çarpıştı: Motosikletli sürücü hayatını kaybetti!

Acı kaza, saat 03.30 sıralarında, Gediz Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İ.B. (50) yönetimindeki taksi kavşağa dönüş yaptığı sırada, Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönen 20 yaşındaki kurye Kaan Mert Sağlam yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan Sağlam, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kaan Mert Sağlam'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.