İzmir’de acı kaza | Taksici ile kurye çarpıştı: Motosikletli sürücü hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 16.10.2025 12:30 Son Güncelleme: 16.10.2025 12:31

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kavşakta taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki kurye Kaan Mert Sağlam, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, taksi şoförü İ.B gözaltına alındı.

Acı kaza, saat 03.30 sıralarında, Gediz Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İ.B. (50) yönetimindeki taksi kavşağa dönüş yaptığı sırada, Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönen 20 yaşındaki kurye Kaan Mert Sağlam yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan Sağlam, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kaan Mert Sağlam'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, taksi şoförü İ.B. gözaltına alındı. İ.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

