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Giriş Tarihi: 2.2.2022 16:23

İzmir'de acı olay: Üniversiteli gencin cesedi bulundu

DHA
İzmir’de acı olay: Üniversiteli gencin cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesi açıklarında, üniversite öğrencisi Hasan Kılıç'ın (21) cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

Acı olay, saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Üçkuyular Vapur İskelesi açıklarında meydana geldi. Denizde ceset görenler, polise bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cansız bedeni kıyıya çıkardı. Yapılan kontrolde cesedin, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan Kılıç'a ait olduğu tespit edildi. Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hasan Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de acı olay: Üniversiteli gencin cesedi bulundu
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