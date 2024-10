İzmir’de acil servis doktoruna darp: Yağmur tutuklandı Sinem serbest!

Olay, dün Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis doktoru İrem S. ile hastaneye gelen Sinem C. ve Yağmur A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması üzerine şüpheliler, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra şüpheliler, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma başladı. Saçı çekilen Doktor İrem S., darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A, tutuklandı. Diğer şüpheli Sinem C. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.