İzmir’de akılalmaz görüntüler! Kız öğrenciler saç başa kavga etti!

İzmir'de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça kavgaya dönüştü. Kavgada bir kız öğrenci saçlarında çekilerek yere düşürülüp defalarca yumruklandı.

ÖĞRENCİLER BİRBİRİNE ACIMASIZCA SALDIRDI

Olay sırasında tramvayda bulunan diğer yolcular ve kavga eden öğrencilerin arkadaşları, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kız öğrencinin birbirine saldırdığı, bu sırada başka bir kız öğrencinin araya girerek yerdeki kıza defalarca yumruk attığı görülüyor.