Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de akılalmaz görüntüler! Kız öğrenciler saç başa kavga etti!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 18:04 Son Güncelleme: 2.10.2025 18:27

İzmir'de akılalmaz görüntüler! Kız öğrenciler saç başa kavga etti!

İzmir’de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç başa kavgaya dönüştü. Tramvayda bulunan diğer yolcular ve kavga eden öğrencilerin arkadaşları, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

İHA
İzmir’de akılalmaz görüntüler! Kız öğrenciler saç başa kavga etti!

İzmir'de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça kavgaya dönüştü. Kavgada bir kız öğrenci saçlarında çekilerek yere düşürülüp defalarca yumruklandı.

ÖĞRENCİLER BİRBİRİNE ACIMASIZCA SALDIRDI

Olay sırasında tramvayda bulunan diğer yolcular ve kavga eden öğrencilerin arkadaşları, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kız öğrencinin birbirine saldırdığı, bu sırada başka bir kız öğrencinin araya girerek yerdeki kıza defalarca yumruk attığı görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de akılalmaz görüntüler! Kız öğrenciler saç başa kavga etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz