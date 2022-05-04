İzmir’de akılalmaz olay! Taksiyi kaçırdı, 5 araca çarptı: 2 yaralı

Olayı gören taksiciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli E.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Taksi ile kaçan E.D. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 5 araca çarptı. Şüpheli E.D.'nin çarptığı araçta bulunan Ozan Aydın ile Kadir Belek'in yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli E.D.'nin polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.