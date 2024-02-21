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Giriş Tarihi: 21.2.2024 16:47

İzmir'de akraba vahşeti: 'Müşteri kapma' tartışmasında amcasını öldürdü!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 'Müşteri kapma' tartışmasında M.Ş. (26), amcası Sertif Şaşı'yı (64) tabanca ile öldürdü, kuzeni Erkan Şaşı'yı (36) yaraladı.

DHA
İzmir’de akraba vahşeti: ’Müşteri kapma’ tartışmasında amcasını öldürdü!
Kanlı olay, 16 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ş., kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti. Pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi. Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertif Şaşı hastanede hayatını kaybetti; Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. D.Ş., aynı gün yakalandı. D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, M.Ş.'nin hala arandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.
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İzmir'de akraba vahşeti: 'Müşteri kapma' tartışmasında amcasını öldürdü!
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