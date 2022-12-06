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Giriş Tarihi: 6.12.2022 00:12

İzmir’de amca yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Ali Rıza Güven'i av tüfeği ile vurup öldüren amca A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

DHA
İzmir’de amca yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Torbalı ilçesi Dağkızılca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Ali Rıza Güven (40) ile amcası A.G. (60) arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle amca A.G., yanında getirdiği av tüfeği ile yeğeni Ali Rıza Güven'e ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Rıza Güven'i gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güven, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi A.G. (40) ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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İzmir’de amca yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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