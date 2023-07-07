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Giriş Tarihi: 7.7.2023 00:07

İzmir’de anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzerin (52) evlerinde ölü bulundu

İHA
İzmir’de anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Olay, Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir süredir kendilerinden haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise ihbar etti.

Adrese intikal eden polisler, kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir vasıtasıyla daireye giren ekipler, anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzerin'i (52) yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri, ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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İzmir’de anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu
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