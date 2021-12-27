İzmir’de annesini bıçaklayan genç hakkında flaş gelişme!

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın birinci katında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Alican Egüz, annesi Sevda Yalın ile tartıştı. Çıkan kavgada Alican Egüz, Sevda Yalın'ı göğsünden bıçakladı. Alican Egüz, durumu daha sonra sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sevda Yalın'ı Bozyaka Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yalın, hayatını kaybetti. Yalın'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Otopsinin ardından Yalın'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.