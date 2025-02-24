İzmir’de at keserken suçüstü yakalandılar: 4 gözaltı

Olay, önceki gün Konak İlçesi Hilal semtinde meydana geldi. Boğaziçi Şehit İsmail Görmez Polis Merkezi Amirliği ekiplerine bölgede at kesildiğine dair ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Metruk eve yapılan baskında şüphelilerin adeta katliam yaptıkları ortaya çıktı. Atları burada kesen şüphelilerin, metruk evi kan gölüne çevirdikleri belirlendi. Adreste yapılan incelemede atların kesilip parçalandığı görüldü. Olay yerinde at kesiminde kullanılan kesici aletler de bulundu. Polisler ihbar sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerini de bilgilendirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

At kesimi sırasında suçüstü yakalanan şüpheliler Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) gözaltına alındı. Mert Ö., Abdülbaki Ö. ile A.Ö.'nün 'değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan emniyette kayıtlarının olduğu öğrenildi. Boğaziçi Şehit İsmail Görmez Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



RAMAZAN ÖNCESİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Kesilen atlardan elde edilen etlerin Ramazan öncesinde İzmir'de piyasaya sürüleceği öğrenilirken adli makamlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Konak polisinin başarılı operasyonu sonrası şüpheliler at etlerini piyasaya süremeden yakalanmış oldu.