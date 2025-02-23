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Giriş Tarihi: 23.2.2025 18:48 Son Güncelleme: 23.2.2025 19:12

İzmir’de avda yanlışlıkla oğlunu öldürdü

İzmir’de ava giden Rıfat E., yanlışlıkla 12 yaşındaki oğlu Ateş Ali E.'yi (12) başından vurdu. Ateş Ali E. hayatını kaybederken, Rıfat E. ise gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de avda yanlışlıkla oğlunu öldürdü

Olay, dün sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde meydana geldi. Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti.

Rıfat E.'nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir’de avda yanlışlıkla oğlunu öldürdü
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