İzmir’de AVM’de sürekli kavga çıkartan 15 yaşındaki çocuklar güvenlik görevlisini bıçakladı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı!

Muhammet S., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından kaçan iki çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.