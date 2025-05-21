İzmir’de bahçe sınırı tartışması cinayetle bitti: 2 ölü

Olay, Foça ilçesine bağlı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak'ta meydana geldi. 75 yaşındaki Nihat Ali F. ile 63 yaşındaki komşusu Adnan G. arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Nihat Ali F., tabancasıyla komşusu Adnan G.'ye ateş etti. Adnan G. olay yerinde hayatını kaybetti. Nihat Ali F. ise aynı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.