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Giriş Tarihi: 18.10.2022 18:07

İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, hastanede öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA
İzmir’de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, hastanede öldü

Alınan bilgiye göre 16 Ekim'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Erhan Ağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağlayan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan E.C. (21) ile B.Ö'nün (19) ise emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ergene Mahallesi'nde, 16 Ekim'de Erhan Ağlayan, E.C. ve B.Ö. arasında kavga çıkmıştı. Bıçakla yaralanan Ağlayan, hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri E.C. ile B.Ö'yü gözaltına almıştı.

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İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, hastanede öldü
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