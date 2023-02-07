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Giriş Tarihi: 7.2.2023 00:44

İzmir'de bir iş yerinde zehirlenme şüphesi: 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesindeki bir iş yerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin ayakkabı tamircisi Ramazan Gülşahin ve Ekrem Gürses olduğu tespit edildi. Gülşahin ve Gürses'in ısınmak amacıyla yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiği öne sürüldü

AA
İzmir’de bir iş yerinde zehirlenme şüphesi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kemeraltı Çarşısı 926 Sokak'taki bir iş hanında bulunan ayakkabı atölyesinde 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin ayakkabı tamircisi Ramazan Gülşahin ve Ekrem Gürses olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gülşahin ve Gürses'in atölyede ısınmak amacıyla teneke içerisinde yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği öne sürüldü.

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İzmir'de bir iş yerinde zehirlenme şüphesi: 2 kişi hayatını kaybetti
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