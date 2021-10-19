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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:21 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:39

İzmir'de bulundu! 8 bin yıl öncesine ait; Buna benzer bir örneği görmedik

DHA
İzmir’de bulundu! 8 bin yıl öncesine ait; Buna benzer bir örneği görmedik

İzmir'de, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde sürdürülen bu yılki kazılarda önemli bir keşif yapıldı. 8 bin yıl öncesine tarihlenen, 15 santim boyunda olan figür kazı yapan ekibi de şaşkına çevirdi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin "Batı Anadolu'da, Ege Bölgesi'nde buna benzer bir örneği görmedik." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Kazılarda kent, 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenirken, üst üste kurulan 9 köy gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği, yine bu kazılardan anlaşıldı.

Bu yılki kazılarda, dikkat çeken bir buluntu daha ortaya çıkarıldı. 8 bin yıllık buluntunun 15 santim boyundaki kemikten ve balık figürü şeklinde yapıldığı, aletin balık pulu temizliğinde kullanıldığı belirtildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Balığı temsil eden kemikten bir alet. Üzerinde yoğun kullanımdan dolayı çizikler var.

Balığın pullarına ve kuyruğuna kadar çeşitli detayların işlendiği ilginç bir alet. Batı Anadolu'da, Ege Bölgesi'nde buna benzer bir örneği görmedik. 8 bin yıl öncesindeki ilk Egelilere ve İzmirlilere ait günlük bir alet" dedi.



Buluntu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Derin, "İlk Egeliler, denize yönelik yaşamış bir kültür. Balık ve midye gibi deniz canlılarıyla ilişkililer. Buluntumuz da denizle suyla ve balıkla ilgili. O dönemin insanları balık temizlemek için çeşitli aletler kullanmıştı.

Biz de o döneme ait böyle bir alet bulduk. Balık temizlemek için kullanılan, kemikten yapılmış ve balık şeklinde bir spatula bu. Üzerinde balık pullarını temizlerken oluşan izleri görebiliyoruz.

İlk İzmirlilerin basit bir aleti bile yaşamlarına uygun bir şekilde sanatsal bir hale dönüştürdüklerini görüyoruz. 15 santimetre uzunluğundaki bu aletin yapımında büyük ya da küçükbaş hayvan kemiğinin kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.

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İzmir'de bulundu! 8 bin yıl öncesine ait; Buna benzer bir örneği görmedik
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