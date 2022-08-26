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Giriş Tarihi: 26.8.2022 09:48 Son Güncelleme: 26.8.2022 09:50

İzmir’de cani evlat dehşet saçtı!

Hamile annesini 15 yerinden bıçakladı, 6 aylık bebek anne karnında öldü. E.Y.'nin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de cani evlat dehşet saçtı!

İzmir'de 18 yaşındaki cani evlat Y.A. dehşet saçtı. Evde çıkan tartışmada ilk eşinden olan oğlu Y.A. tarafından 15 yerinden bıçaklanan 6 aylık hamile 35 yaşındaki E.Y. karnındaki bebeğini kaybetti. E.Y.'nin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Y.A. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alındı. Y.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Korkunç olay, Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde dün akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. 35 yaşındaki E.Y. isimli kadın ile ilk eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Y.A, tartışma sırasında öfkesine hakim olamayarak annesi E.Y.'ye bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın vücuduna aldığı 15 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde kaldı. E.Y. çığlık atarak komşularından yardım istedi. Evden gelen çığlık seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Y, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan hamile E.Y., tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti. Y.A, polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Y.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İzmir’de cani evlat dehşet saçtı!
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