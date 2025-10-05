Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de cani koca dehşeti! 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası öldürdü
İzmir’de iki çocuk annesi Serpil Güral (45), 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası A.G. (48) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında Menderes ilçesi Görece Mahallesi İbni Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. A.G. ve eşi Serpil Güral arasındaki tartışma çıktı. A.G., tartışmanın büyemesi üzerine Serpil Güral'ı bıçakladı.

SERPİL GÜRAL OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki çocuk annesi Güral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Güral'ı cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA GÖZALTINA ALTINDI

Şüpheli koca ise Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Güral'ın geçen 22 Eylül'den itibaren kocası için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

