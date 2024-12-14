İzmir’de CHP’li Belediyeler coştu: 2 belediye toplam 28 taşınmazı satışa çıkardı

İzmir'de yıllarca SGK'ya prim, vergi dairelerine de vergi borcunu ödemeyen CHP'li ilçe belediyeler içine saplandıkları yüzmilyonlarca liralık borç batağının üstesinden gelebilmek için çareyi mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları satmakta buldu.

BUCA'DA 11 DAİRE

CHP'li Buca Belediyesi 11 daireyi satışa çıkardığını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan satış ilanına göre satışa çıkarılan dairelerin 2'sinin Buca Koop Mahallesi'nde, 6'sının Kuruçeşme Mahallesi'nde 2'sinin Ufuk Mahallesi'nde 1'inin de Laleli Mahallesi'nde olduğu belirtildi.

İHALE 24 ARALIKTA

24 Aralık'ta Buca Belediyesi encümen salonunda saat 14.45'te başlayacak satış ihalesi açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Daireler 5'er dakika arayla ayrı ayrı satışa sunulanacak. Dairelerin belirlenen muhammen bedellerden satılması halinde belediyenin kasasına bu satışlardan 27 milyon 950 bin TL kaynak aktarılması bekleniyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

BAYINDIR'DA 17 TAŞINMAZ SATIŞTA

Geçtiğibiz günlerde ilçede mülkiyeti kendisine ait tarlaları satışa sunan Bayındır Belediyesi bu sefer de 17 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı. Çoğu zeytinlik ve tarladan oluşan taşınmazların satış ihalesinin Buca'da olduğu gibi 24 Aralık Salı Günü saat 14.20'de belediye meclis salonunda gerçekleştirilecek satış ihaleleri akşam saat 17.00'a kadar devam edecek.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu

HANGİ TAŞINMAZ NEREDE?

Satışa çıkaılan taşınmazların 3'ü Yeşilova'da, 1'i Çiftçigediği'nde 2'si Dernekli'de, 2'si Elifli'de, 2'si Ergenli'de 1'i Kızılcaova'da 5'i Furunlu'da 1'i Yusuflu'da bulunuyor. Söz konusu taşınmazların belirlenen muhammen bedellerden satılması halinde Bayındır Belediyesi'nin kasasına 17 taşınmazın satışı karşılığında 27 milyon 336 bin 842 TL girmesi bekleniyor.