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Giriş Tarihi: 7.5.2023 14:52 Son Güncelleme: 7.5.2023 15:01

İzmir'de cinayet: Eşini tabancayla katletti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını tabancayla öldürdü.

AA
İzmir’de cinayet: Eşini tabancayla katletti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını tabancayla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'ndeki eve 6 gün önce taşınan B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, tabancayla eşine ateş açıp kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuba A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma B.A'yı yakalanması için çalışma başlattı.

Tuba A'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

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İzmir'de cinayet: Eşini tabancayla katletti
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