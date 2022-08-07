İzmir’de çocuk görüşme merkezi hizmete başladı

İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Ferhat Satıroğlu ise mahkeme kararı doğrultusunda yapılan başvurulara göre dosya açtıklarını ve yükümlüye bildirim yaptıklarını ifade etti.

Görüşmenin uzmanların koordinasyonunda yapıldığına işaret eden Satıroğlu, "Mahkeme ilamının, tedbir kararının gereği nasılsa ona istinaden tarafları, çocuk teslim merkezlerine çağırıyoruz. Çocuk ile hak sahibi ve yükümlü ebeveynler teslim merkezlerine gelerek çocukla kişisel ilişki kuruyor veya velayet sahibi çocuğunu teslim alıyor. Artık çocukların teslimleri adreslerinde değil kendilerine göre uygun dizayn edilmiş teslim merkezlerinde, uzman koordinesinde, taraflarla bireysel görüşmeler yapılarak gerçekleştiriliyor." diye konuştu.