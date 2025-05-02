İzmir’de çöpe boğulan esnafa şok!

Dünyada kirli sokakları ile üne kavuşan Hindistan'ı aratmayan görüntüler Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de ortaya çıkmıştı. Kötü kokan pis körfezinin yanı sıra çukurlarla dolu sokak ve caddeleriyle yıllardır sorunlarla boğuşan İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde çöp dağları oluştu.

6 YILDA DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK

Çaresiz kalan vatandaşlar, çöp dağlarını görüntüleyip, "Burası Hindistan değil İzmir, araba kaybolmuş ya çöpün içinde" ifadeleriyle isyan etti. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan, bölgenin 6 yıl önce de yine çöp dağları nedeniyle haber olduğu anlaşıldı. 2019'da aynı bölgede çekilen görüntülerle şimdi çekilen görüntüler, aradan geçen 6 yılda değişen bir şeyin olmadığını gözler önüne serdi.

BELEDİYE SEÇİMLERDEN SONRA TOPLAMAYI BIRAKTI

Bölgede 20 yıllık esnaf İrfan Ocak, "Bornova Belediyesi seçimlerden önce bu çöpleri topluyordu. Belediye kepçe ve kamyon gönderip çöpleri buradan kaldırıp götürüyordu. Ancak yerel seçimlerden sonra toplamayı bıraktılar" dedi.

ÇÖP TOPLAMA VAADİYLE Mİ DOLANDIRILDIK?

Ocak, "Esnaf olarak burada yangın çıkmasından çok korkuyoruz. Birileri bizim bu tedirginliğimizden faydalandı diye düşünüyoruz. Çöplerin basında haber olmasının ardından birileri gelip buradaki esnaftan para topladı. Çöp toplama vaadiyle bizi kandırmış olabilirler. Dernek olarak geldiklerini iddia ettiler. Göstermelik yanlarında getirdikleri kepçe ve kamyonla çöplerin birazını toplayıp gittiler. Bir daha gelmediler. Dolandırıldık mı acaba diye düşünüyoruz. Burada 4 bin esnaf var. Bazıları 500 lira, bazıları 1000 lira, bazıları da 2 bin lira verdi. Milyonlarca lira para toplanmış olabilir" dedi.