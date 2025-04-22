İzmir’de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, geçmişte DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 12 Suriye uyruklu şüpheli ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen 1 Türk vatandaşı ve örgüte fon sağladığı tespit edilen 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bugün sabaha karşı saat 05.30'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 361 bin 110 TL, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.