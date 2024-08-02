Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de DEAŞ propagandasına 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 2.8.2024 11:02

İzmir’de DEAŞ propagandasına 5 gözaltı

İzmir'de, sosyal medyadan DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de DEAŞ propagandasına 5 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik internet üzerindeki herkese açık kaynaklar üzerinde yapılan araştırmalarda sosyal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon yapıldı. Önceden tespit edilen evlere düzenlene operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alına şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de DEAŞ propagandasına 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA