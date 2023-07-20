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Giriş Tarihi: 20.7.2023 11:00

İzmir'de dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, dayılarını silahla vurup kaçtı. Olayla ilgili cinayet şüphelisi yeğeni yakalamak için çalışma başlatıldı.

İHA
İzmir’de dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.M.K.(35), aralarında anlaşmazlık bulunan dayıları Basri Korucu (52) ve C.K.'nın (49) yanına gitti. Burada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.M.K., yanında getirdiği tabanca ile dayılarına ateş açtı. Vücuduna mermiler isabet eden Basri Korucu ve C.K., kanlar içerisinde yere düşerken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Basri Korucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korucu'nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, diğer yaralı C.K.'nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, dayılarını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlenen cinayet şüphelisi B.M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de dehşet! 1 ölü, 1 yaralı
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