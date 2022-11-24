Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de dehşet! Akraba olan iki kişi sokak ortasında öldürüldü
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:04 Son Güncelleme: 24.11.2022 09:26

İzmir'de dehşet! Akraba olan iki kişi sokak ortasında öldürüldü

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, akraba olan Mustafa Aksu (42) ile Mutlu Aksu (36) sokakta yürürken bir otomobilden tabancayla açılan kurşunların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA
İzmir’de dehşet! Akraba olan iki kişi sokak ortasında öldürüldü

İzmir'deki olay, saat 05.00 sıralarında Yalı Mahallesi 105 Sokak'ta meydana geldi. Akraba olan Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu, sokakta yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Mustafa ve Mutlu Aksu, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine bölgeye giden çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu'nun öldüğü belirlendi. Mustafa ve Mutlu Aksu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.'yı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. F.A., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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İzmir'de dehşet! Akraba olan iki kişi sokak ortasında öldürüldü
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