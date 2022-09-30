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Giriş Tarihi: 30.9.2022 08:55

İzmir'de dehşet: Almanya'dan ziyarete gelen kardeşini bıçakladı

İzmir Bayraklı'da, Almanya'dan geldiği öğrenilen İ.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu kardeşi K.Y. tarafından bıçaklandı. Yaralı İ.Y. hastaneye kaldırılırken, K.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de dehşet: Almanya’dan ziyarete gelen kardeşini bıçakladı

Korkunç olay, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi 7284 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Bir süre önce kardeşini ziyaret etmek için Almanya'dan geldiği öğrenilen İ.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi K.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan ekmek bıçağı alan K.Y., İ.Y.'yi 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından İ.Y. sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, K.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan İ.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, K.Y.'nin emniyette yapılan sorgusunda çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi...

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İzmir'de dehşet: Almanya'dan ziyarete gelen kardeşini bıçakladı
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