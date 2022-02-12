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Giriş Tarihi: 12.2.2022 00:17 Son Güncelleme: 12.2.2022 01:02

İzmir'de dehşet: Emniyet kemeriyle boğarak öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de dehşet: Emniyet kemeriyle boğarak öldürdü

İzmir’de hafif ticari aracın sürücüsü evli olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Hakkı Öz ile aynı araçta bulunan 40 yaşındaki bir çocuk annesi Buket Çelik arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Çelik emniyet kemeriyle Öz’ü boğarak öldürdü.

KADIN, ERKEK ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ EMNİYET KEMERİYLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

İstanbul'da yaşadığı bildirilen Buket Çelik Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çelik ifadesi alınmak üzere Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi, 5733 Sokak'ta meydana geldi. Evli olduğu öğrenilen hafif ticari araç sürücüsü 43 yaşındaki Hakkı Öz, yanındaki 40 yaşındaki bir çocuk annesi Buket Çelik ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Buket Çelik, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle, boğup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Öz'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Buket Çelik'i kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Çelik ifadesi alınmak üzere Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli Çelik'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İzmir'de dehşet: Emniyet kemeriyle boğarak öldürdü
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