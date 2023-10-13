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Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:28 Son Güncelleme: 13.10.2023 09:34

İzmir'de dehşet: Taksiciyi kaldırım taşı ile gasp etmeye çalıştı!

Dehşet dolu olay Karabağlar ilçesinde gerçekleşti.  A.T., müşteri olarak bindiği taksi sürücüsü  S.K.'ya (62) cebindeki tüm paraları vermesini istedi. S.K.'nın direnmesi üzerine kaldırım taşı ile saldırıp, yaraladıktan sonra kaçan saldırgan AT., araç kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.

DHA
İzmir’de dehşet: Taksiciyi kaldırım taşı ile gasp etmeye çalıştı!

Olay, 10 Ekim Salı akşamı saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Karabağlar ilçesinde 35 T 5656 plakalı taksi ile durakta bekleyen S.K.'nın aracına binen müşteri, Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. S.K., Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesine yaklaştığı sırada, müşteri cebindeki paraları vermesini belirterek, tehdit etti. S.K.'nın direnmesi üzerine sonradan isminin A.T. olduğu öğrenilen şüpheli, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırarak gasbetmek istedi. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan olay yerinden kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan sürücü S.K. ise taksi ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne gitti.

GASP GİRİŞİMİ ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Tedavi altına alınan S.K.'nin ifadesi doğrultusunda polis inceleme başlattı. Araç kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın A.T. olduğunu belirledi. Görüntülerde A.T.'nin kaldırım taşı ile şoföre defalarca vurduğu ve S.K.'nın direnmesinin ardından para alamadan araçtan inip kaçtığı görüldü. Polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskında yakalanan A.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan A.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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İzmir'de dehşet: Taksiciyi kaldırım taşı ile gasp etmeye çalıştı!
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