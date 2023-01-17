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Giriş Tarihi: 18.1.2023

İzmir’de deprem fırtınası

İzmir’de 12-16 Ocak tarihleri arasında en büyüğü 3.5 büyüklüğünde olan 142 deprem meydana geldi. Dün ise sadece 7 saatte 15 deprem yaşandı

İzmir’de deprem fırtınası
İzmir'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kentte yaşanan deprem fırtınası vatandaşları tedirgin etmeyi sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 12-16 Ocak arasında kentte toplamda 142 deprem meydana geldi. Bu depremlerin çoğunluğu merkez üssü Buca olarak gerçekleşirken, yaşanan sarsıntıların 9'u 3.0 ve üzeri büyüklüğünde gerçekleşti. Kentte, en büyüğü 3.5 büyüklüğündeki depremlerin yanı sıra, büyüklüğü 2.0 ve altında olmak üzere 133 kez sarsıntı kaydedildi. Adeta beşik gibi sallanan kentte, yaşanan depremlerin ardından herhangi bir yaralanma veya zarar gören yapı olmadığı öğrenildi. Öte yandan dün 01.18 ile 08.27 arasında çoğunluğu merkez üssü Buca ilçesi olan 15 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 2.3 olarak ölçülürken en küçüğü ise 1.2 büyüklüğünde oldu. İHA

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İzmir’de deprem fırtınası
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