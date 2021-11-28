İzmir’de depremzedelerin yeni ev sevinci





Binanın inşa aşamasında her etabını kontrol etme şansım oldu. Zemine çakılan fore kazıklardan jet graud betonuna, demirine kadar hepsini inceledim. Herhalde bu bölgedeki depreme en dayanıklı konutlar bizimkiler oldu. Konumuna göre çok kaliteli yapıldı.