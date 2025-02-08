İzmir’de devrilen motosikletteki polis memuru öldü, eşi yaralandı

Yunus Aydın'ın (26) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Mevlana Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve motosikletteki eşi Mihriban Aydın (25) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yunus Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİ İNEGÖL'E GÖNDERİLDİ

Yunus Aydın'ın İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Aydın naaşı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi.