İzmir’de doğalgaz patlamasında ağır yaralanmıştı: Ertan 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 11 Mayıs'ta, saat 00.15 sıralarında Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak 24-A numaralı binada meydana geldi. 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamayla birlikte yangın çıktı. Çevredekiler patlamayla birlikte paniğe kapılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürürken, bir yandan da binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Patlamanın yaşadığı dairede bulunan Ertan Mavibaş ile sokaktan geçen Evin Kaya, Ramazan Kurt ve Ahmet Avşar yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Patlamanın yaşandığı dairede büyük oranda hasar oluştu. Patlamada, çevrede bulunan kafe ve iş yerlerinin camları da kırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın ardından tavandan düşen beton parçalarından başını korumaya çalışan bir kişinin panikle kaçıştığı görüldü. Yoğun bakımda tedavi gören yaralılardan Ertan Mavibaş, bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.