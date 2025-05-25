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Giriş Tarihi: 25.5.2025 23:23 Son Güncelleme: 25.5.2025 23:36

İzmir’de düğün salonunda facia!

İzmir'de düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) öldü. Eşi Güler Baltacı (35) yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de düğün salonunda facia!

Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı. Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerince yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı belirtildi. Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. (50) gözaltına alındı.

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İzmir’de düğün salonunda facia!
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