İzmir’de ele geçirildi: Türkiye’de satışı yok!

İzmir polisi, kentte gümrük kaçağı çok sayıda güneş kremi bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, güneş kremlerinin, Karabağlar'daki depoda tutulduğunu tespit etti. Depoya 3 Aralık'ta düzenlenen baskında, piyasa değeri 800 bin lira olan gümrük kaçağı 16 bin 128 güneş kremi ele geçirildi. Farklı suçlardan 4 kaydı bulunan İ.T. de gözaltına alındı.